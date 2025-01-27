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На Украине раскрыли, какой сигнал Трамп послал Зеленскому

Нардеп Дубинский: приостановив помощь Украине, Трамп послал сигнал Зеленскому
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Carlos Barria /Reuters

Решение администрации президента США Дональда Трампа на время остановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале украинского депутата Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, позиция новой администрации США по остановке финансовой помощи и проектов по Украине является «красноречивым донесением» мнения Дональда Трампа о том, что Зеленский движется «не туда».

Нардеп считает, что разговор Трампа с главой России Владимиром Путиным, который, вероятно, состоится в самое ближайшее время, будет еще одним сигналом для украинского лидера.

25 января Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных Трампом. Заморозка в том числе затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

26 января британская газета Financial Times сообщила, что некоторые организации в Киеве, которые получают финансирование из Соединенных Штатов, получили распоряжения о прекращении работы. Как отмечает издание, в одном из таких указов предписывалось «немедленно прекратить работу по контракту/техническому заданию USAID/Украина».

Ранее стало известно о колебаниях Трампа по «подходу» к Путину.

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