Приднестровье вскоре получит от России кредит для покупки газа

Россия выделит кредит для покупки газа для непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определенный займ. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать», — уточнил политик.

По его словам, этими средствами ПМР кредитует «Тираспольтрансгаз», и компания рассчитается за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», но вопрос пока находится на стадии переговоров.

Красносельский добавил, что если Молдавия не затянет с решением вопроса, юридическая сделка будет заключена и в Приднестровье поступит газ, который оплатит непризнанная республика.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

15 января Красносельский заявил, что Москва согласилась поставить в регион газ в качестве гуманитарной помощи. По данным газеты «Коммерсантъ», поставки могут возобновиться с 1 февраля текущего года по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее Россия предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья.