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Политолог высказался о возможности раздела Украины после СВО

Мезюхо: Киев делает все, чтобы территории Украины отошли другим странам
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Стрингер Кредит/РИА Новости

Киев делает все для того, чтобы территории Украины отошли другим странам после завершения военного конфликта. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в беседе с RT.

30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством». Мезюхо прокомментировал слова румынского политика.

«По большому счету Джорджеску не сказал ничего нового, потому что сами же представители киевской клики делают все для того, чтобы территории украинского государственного образования отошли другим странам», — сказал он.

В МИД Украины отреагировали на слова Джорджеску заявив, что они являются проявлением крайнего неуважения к республике и пророссийским нарративом. Как подчеркнул представитель украинского МИД Георгий Тихий, высказывания политика «противоречат международным нормам, Уставу ООН».

Ранее Джорджеску обвинил США в стремлении втянуть Румынию в конфликт на Украине.

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