МИД Украины отреагировал на слова кандидата в президенты Румынии о разделе страны

Тихий ответил на слова Джорджеску о том, что Украина – «вымышленное государство»

Слова кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску о том, что Украина является «вымышленным государством» и по окончании конфликта перестанет существовать являются проявлением крайнего неуважения к республике и пророссийским нарративом. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитического ведомства Украины Георгий Тихий.

Он назвал высказывания Кэлина Джорджеску неприемлемыми. МИД Украины также осудил «ревизионистские заявления или действия, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречащие международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям».

«На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Келина Джорджеску позиционировать себя как «независимый» политик: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве», — утверждают в ведомстве.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».

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