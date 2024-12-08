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Джорджеску обвинил США в стремлении втянуть Румынию в конфликт на Украине

Джорджеску заявил, что США стремятся втянуть Румынию в конфликт на Украине

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Alexandru Dobre/AP

Соединенные Штаты Америки намерены сделать Румынию участником военного конфликта на Украине. Об этом сообщил независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску в эфире телеканала Realitatea.

«Администрация уходящего президента США Джо Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине», — подчеркнул он.

По мнению Джорджеску, этот факт стал «причиной отмены президентских выборов в Румынии».

6 декабря стало известно, что Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента страны. По данным телеканала Digi 24, инстанция получила большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал госпереворотом решение Конституционного суда Румынии об отмене итогов первого тура президентских выборов в стране.

Ранее Лавров заявил, что США всегда создавали проблемы в мире.

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