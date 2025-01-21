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Член клана Кеннеди должен был сняться в первой интимной сцене «Секса в большом городе»

Племянник Джона Кеннеди-младшего Лоуфорд должен был сняться в «Сексе в большом городе»
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John Barrett/Global Look Press

Австралийская актриса Сара Винтер рассказала, что член американской династии Кеннеди должен был сняться в первой интимной сцене сериала «Секс в большом городе». Винтер, поучаствовавшую в записи подкаста актрисы сериала Кристин Дэвис, цитирует People.

В пилотном эпизоде сериала, вышедшем на ТВ в 1998 году, Винтер снялась в роли английской журналистки Элизабет. В первой серии главная героиня Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) рассказывает о токсичном романе героини Винтер с инвестиционным банкиром в исполнении Скотта Брайса.

Сцены с Брайсом включают и откровенные. Однако до Брайса кастинг на эту роль успешно прошел Кристофер Лоуфорд — племянник Джона Кеннеди.

«Он был на репетициях. И я помню, как подумала: это прекрасно, что у нас есть такой Кеннеди, а не Кеннеди в стиле Кеннеди», — пошутила Винтер.

Поэтому актриса была удивлена, увидев на съемочной площадке Скотта Брайса. Почему Лоуфорд не смог сыграть в сериале, неизвестно.

Актера Кристофера Лоуфорда не стало в возрасте 63 лет в 2018 году. Он был сыном английского актера Питера Лоуфорда и сестры 35-го президента США президента Джона Ф. Кеннеди, Пэт Кеннеди Лоуфорд.

Ранее Кристин Дэвис, сыгравшая Шарлотту Йорк в сериале HBO «Секс в большом городе» пересмотрела пилотный эпизод проекта и расплакалась.

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