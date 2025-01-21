Жена Сноудена подала документы на российское гражданство

Жена бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Он сообщил, что Миллс проживает в РФ более пяти лет, в связи с чем поданы соответствующие документы по процедуре, которая предусматривает получение гражданства.

По мнению адвоката, у жены Сноудена никаких проблем с получением гражданства не должно возникнуть, потому что она соблюдает законы.

Известно, что дочь Сноудена, которая родилась в России, получила гражданство России по рождению.

В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и стал гражданином России. Он признавался, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран. По его словам, во время пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами, некоторые из них побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность.

Ранее стало известно о возвращении Сноудена домой.