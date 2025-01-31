Трамп прокомментировал сообщения о подготовке санкций против Канады и Мексики

Трамп подтвердил, что США размышляют над санкциями против Канады и Мексики

Соединенные Штаты действительно размышляют над введением санкций против Канады и Мексики в том случае, если эти страны не изменят торговый дисбаланс с США и не перекроют свои границы для поставок наркотика фентанила в Штаты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам. В-третьих, из-за огромных субсидий, которые мы фактически предоставляем Канаде и Мексике через торговые дефициты», — сообщил Трамп.

Он пояснил, что тарифы в 25% будут введены отдельно для каждой страны, а также допустил повышение этих тарифов в зависимости от последующих решений правительств Канады и Мексики.

До этого министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава примет ответные меры, если Вашингтон с 1 февраля 2025 года введет тарифы на канадские товары.

Как именно ответит Канада, Жоли не уточнила.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран — членов БРИКС.