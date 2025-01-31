В Кемеровской области иноагента осудили за развращение несовершеннолетней

Кандидат в члены партии «Яблоко» и бывший координатор «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Кемеровской области Сергей Пискунов (признан в РФ иностранным агентом) приговорен к четырем годам за развращение ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, один месяц с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в декабре 2023 года обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в переписку с несовершеннолетней, в ходе которой за деньги просил еt сделать фотографии в обнаженном виде.

Недавно в Саратове суд вынес приговор бывшему тренеру, который развращал детей. Тренер-преподаватель спортивного учреждения систематически «совершал в отношении своих воспитанников развратные действия» в течение полутора лет. Его осудили на восемь лет лишения свободы, он будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима.

Ранее нелегального мигранта арестовали за развращение школьницы российском регионе.