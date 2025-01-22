Нелегального мигранта арестовали за развращение школьницы в российском регионе

В Калужской области 38-летнего нелегального мигранта арестовали по подозрению в развращении 16-летней школьницы. Об этом сообщает kaluga-poisk.ru.

По информации издания, следствие придерживается мнения, что иностранец, нелегально проживавший в Думиничском районе, умышленно и неоднократно совершал развратные действия без применения насилия в отношении школьницы. Мужчина был осведомлен о ее возрасте и фактически проживал с несовершеннолетней в одном помещении.

Отмечается, что мигрант не имеет постоянного места жительства на территории России. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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