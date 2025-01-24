Рубио заявил, что США и Китай будут вместе определять будущее мира в XXI веке

Отношения между США и Китаем являются важнейшими на международной арене. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И, передает внешнеполитическое ведомство Китая.

«Рубио сказал, что США и Китай — две великие страны, а американо-китайские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в XXI веке и будут определять будущее мира», — говорится в заявлении.

Рубио также отметил, что Вашингтон готов разрешать разногласия с Пекином, совместно реагировать на глобальные вызовы и поддерживать мир и стабильность во всем мире.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет.

Лю Пэнъюй добавил, что американские власти должны уважать принципы рыночной экономики, а также правила международной торговли и создавать благоприятную среду для сотрудничества. Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает сотрудничество в торговой сфере в качестве взаимной выгоды.

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