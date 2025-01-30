Трамп заявил, что об угрозе катастрофы над Вашингтоном предупредили слишком поздно

Трамп: предупреждения об угрозе авиакатастрофы в США поступили очень поздно

Предупреждения об угрозе столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в небе над Вашингтоном поступили слишком поздно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Люди знали, что происходит. Были определенные предупреждения, но предупреждения были даны очень и очень поздно. Эти предупреждения были даны очень поздно. Это было почти так, будто их дали и через несколько секунд произошло крушение», — сказал глава Белого дома.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной США. Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее Трамп заявил о вине пилота вертолета в вашингтонской авиакатастрофе.