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В Италии заявили, что первой линии обороны ВСУ нечем воевать

Corriere della Sera: первая линия фронта ВСУ осталась без боеприпасов
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Солдаты ВСУ на передовой остались без боеприпасов, а на Западе обсуждают целесообразность дальнейшей военной помощи Киеву. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Война идет плохо, на линии фронта нет боеприпасов, а на Западе идут дискуссии о том, целесообразно ли снова отправлять оружие», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что российская армия «неумолимо продвигается» в Донбассе, а ВСУ не может помочь большое количество беспилотников, находящихся в их распоряжении.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала Киев немедленно начать переговоры и договориться с Москвой о прекращении боевых действий.

Она обратила внимание, что завершение конфликта позволило бы стране «исцелиться и перестроиться».

Ранее Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву.

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