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Бывший пресс-секретарь Зеленского призвала немедленно прекратить боевые действия

Бывший пресс-секретарь Зеленского: Украина должна прекратить конфликт против РФ
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Iuliia Mendel/Володимир Зеленський/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Киеву стоит немедленно начать переговоры и договориться с Москвой о прекращении боевых действий. Об этом в статье для американского журнала Time написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она обратила внимание, что завершение конфликта позволило бы стране «исцелиться и перестроиться».

«Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления», — пояснила Мендель.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, стремление к прекращению боевых действий не является проявлением слабости. Как она отметила, сейчас Киев должен принимать решения с учетом интересов будущих поколений.

В то же время Мендель призвала всех зарубежных партнеров Украины подумать о ценности завершения конфликта. Бывший пресс-секретарь президента выразила уверенность, что капитуляция — это способ обеспечить стране и ее жителям лучшее будущее.

29 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер будет тянуть с началом переговоров по урегулированию конфликта. Причина заключается в том, что после прекращения боевых действий на Украине должны состояться выборы главы государства. При этом Зеленскому «чрезвычайно опасно» принимать в них участие — он либо потерпит поражение, либо его «уберут» западные кураторы.

Ранее президент Украины призвал лидеров ведущих стран мира силой принудить РФ к миру.

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