Посла Словакии в Киеве вызвали в МИД Украины

Посла Словакии на Украине Павла Виздала вызвали на разговор в здание министерства иностранных дел в Киеве, где выразили неодобрение в связи с заявлениями словацких властей. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

«В МИД Украины был вызван посол Словакии в Украине Павел Виздал, которому было высказано решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики», — указано в сообщении.

Дипломаты призвали словацких коллег вернуться к «конструктивному диалогу».

29 января министерство иностранных дел Словакии вызвало на разговор посла Украины в Братиславе Мирослава Кастрана. Ему выразили резкий протест против заявлений украинской стороны.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

До этого Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза.

Ранее полиция Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота.