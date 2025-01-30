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Трамп следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном

Трамп заявил, что предоставит больше деталей по авиакатастрофе над Вашингтоном
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Kevin Wolf/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я слежу за ситуацией и предоставлю больше деталей, когда они появятся», — написал он.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее появилась запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне.

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