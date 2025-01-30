Трамп следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном

Трамп заявил, что предоставит больше деталей по авиакатастрофе над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией после авиакатастрофы над Вашингтоном. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я слежу за ситуацией и предоставлю больше деталей, когда они появятся», — написал он.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее появилась запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне.