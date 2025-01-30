Лидеры ЕС не будут обсуждать оплату американского оружия для Украины

РИА: лидеры ЕС не будут обсуждать на саммите оплату оружия из США для Киева

Лидеры Европейского союза (ЕС) на неформальном саммите, который состоится 3 февраля, не планируют обсуждать оплату американского оружия для Украины. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

«Мы всегда рассматриваем Украину как приоритет, и в этом контексте обсуждение нашей обороны всегда идет с учетом Украины… Что касается вашего конкретного вопроса, мы уже много сделали в финансовом отношении для Украины», — заявил он.

Источник добавил, что следующие шаги, касающиеся помощи Украине, будут обсуждаться, когда Евросоюз будет четко понимать, «каковы пробелы и какое время для их устранения».

В январе 2025 года стало известно, сколько денег страны НАТО потратили на поддержку Украины за три года. С февраля 2022 года они оказали помощь Украине на $191,2 млрд, из них более половины предоставили США.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. В свою очередь Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее в Раде раскрыли, чего Трамп лишает Зеленского.