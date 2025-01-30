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Политолог объяснил заявление Шольца об освобождении Германии США

Политолог Херстель: словами об освобождении Германии Шольц хочет оскорбить РФ
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Annegret Hilse/Reuters

Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США.

По мнению эксперта, политик сознательно игнорирует вклад СССР в победу над нацистской Германией, чтобы показать себя противником России и оскорбить русский народ.

«Шольц хорошо знает, что Советский Союз, что Россия взяла на себя основное бремя, потеряла больше всего солдат в борьбе с нацистской Германией во Второй мировой войне», — подчеркнул Херстель.

Он добавил, что несмотря на заявления канцлера ФРГ, большинство немцев верят в мир с Россией и противятся политике нынешних властей страны.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Германии «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» его страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Ранее в Германии рассказали о своем «Джо Байдене» в немецкой политике.

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