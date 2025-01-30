Замглавы МИД России обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Турции Билгичем ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Сирии c послом Турции Танжу Билгичем. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее», — сказано в тексте.

Также в беседе обсуждались итоги визита в Дамаск официальной российской делегации, который состоялся 28 января.

До этого в МИД России заявляли, что по итогам встречи «было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией».

Также возглавлявший делегацию в Сирии замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов отметил, что Россия продолжит консультации с республикой по военным базам.

Ранее Reuters сообщило, что новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада.