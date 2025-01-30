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В израильские тюрьмы поступил приказ по палестинским заключенным

Власти Израиля приказали остановить освобождение палестинских заключенных
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Израильская тюремная служба получила экстренное распоряжение от политического руководства страны приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основанием для этого решения послужили события, развернувшиеся во время освобождения израильских заложников в Хан-Юнисе.

Источник в политических кругах Израиля охарактеризовал ситуацию как «неконтролируемую», подчеркнув, что процесс передачи заложников, сопровождавшийся скоплением многочисленной толпы палестинцев, представил серьезную угрозу безопасности освобожденных.

30 января Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста еще двоих израильских заложников и пятерых иностранцев в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Предполагалось, что в рамках обмена Израиль в ответ освободит 110 палестинских заключенных, включая лиц, осужденных за терроризм к пожизненному заключению. В связи с изменившейся ситуацией, выполнение этой части соглашения поставлено под сомнение.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.

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