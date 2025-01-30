ХАМАС передал Красному Кресту семь заложников

Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста еще двоих израильских заложников и пятерых иностранцев в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

«Согласно информации, семь заложников, включая двух израильтян и пять иностранных граждан, были переданы представителям Красного Креста», — говорится в сообщении.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в группировке сообщил, что ХАМАС 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа.

25 января канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что страна не допустит возвращения палестинцев в северную часть Газы, пока не будет решен вопрос об освобождении заложников.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня Газе.