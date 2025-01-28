Глава МИД Франции пообещал ответ на агрессивную экономическую политику Трампа

Глава МИД Франции: Европа ответит на тарифы, которые может ввести Трамп

Европа ответит на новые тарифы, которые может ввести американский президент Дональд Трамп. Об этом в эфире Sud Radio заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Речь идет о требовании Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе — он заявил, что предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин. В противном случае, пригрозил он, компаниям «придется заплатить пошлину».

Барро заявил, что у Европы есть чем ответить на агрессивную экономическую политику Трампа.

Накануне также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально.

Взаимные угрозы появились на фоне дефицит в торговле между США и ЕС — американский президент Трамп утверждает, что он составляет около $300 млрд.

Ранее стало известно, что в Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США.