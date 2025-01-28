Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Франции пообещал ответ на агрессивную экономическую политику Трампа

Глава МИД Франции: Европа ответит на тарифы, которые может ввести Трамп
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Европа ответит на новые тарифы, которые может ввести американский президент Дональд Трамп. Об этом в эфире Sud Radio заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Речь идет о требовании Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе — он заявил, что предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин. В противном случае, пригрозил он, компаниям «придется заплатить пошлину».

Барро заявил, что у Европы есть чем ответить на агрессивную экономическую политику Трампа.

Накануне также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз ответит на любые тарифы новой администрации США пропорционально.

Взаимные угрозы появились на фоне дефицит в торговле между США и ЕС — американский президент Трамп утверждает, что он составляет около $300 млрд.

Ранее стало известно, что в Европе разрабатывают сценарии на случай торговой войны с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами