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Евросоюз начал готовиться к торговой войне с США

Bloomberg: ЕС считает торговую войну с США неизбежной
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Global Look Press

Страны Евросоюза считают неизбежной начало торговой войны с США, Брюссель уже готовит список американских товаров, которые могут попасть под ответные ограничения. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС считает торговый конфликт неизбежным и подготовил список американских товаров, на которые будут введены ответные пошлины», — говорится в сообщении издания.

В Брюсселе, как сообщают источники агентства, ожидается, что новый раунд пошлин со стороны США неизбежен, «и на этот раз все будет хуже, чем торговая война, которую Трамп спровоцировал в 2018 году».

Европейские официальные лица скептически относятся к возможности отговорить Трампа от развязывания торгового столкновения, пишет Bloomberg. Торговый конфликт может «затронуть все»: от стали и автомобилей до европейских технологических правил и налоговой политики.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европа ответит на новые тарифы, которые может ввести Трамп.

Речь идет о требовании Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе — он заявил, что предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин. В противном случае, пригрозил он, компаниям «придется заплатить пошлину».

Ранее сообщалось, что в Европе начали разработку сценария на случай торговой войны с США.

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