Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Берлине началась акция в поддержку израильских заложников

ТАСС: в берлинском Митте установили 98 стульев в поддержку израильских заложников
close
Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

В берлинском районе Митте установлены 98 пустых стульев с фотографиями заложников, похищенных боевиками ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Акция в поддержку израильских заложников будет длиться до 21 февраля. Рядом со стульями, на которые приклеены фотографии остающихся вдали от дома людей, установлены песочные часы и желтое фортепиано (желтый — цвет, который использовался для тканевых нашивок в форме звезды Давида, которые в нацистской Германии были обязаны носить евреи). Фортепиано, по замыслам организаторов акции, должно напоминать о том, что палестинцы из ХАМАС похитили 23-летнего израильского пианиста, а песочные часы — о том, что время на спасение заложников истекает.

На инструменте, установленном на площади, регулярно будут играть артисты со всего мира. Среди организаторов акции — родные похищенных людей.

До этого стало известно, что из 33 остававшихся в плену ХАМАС заложников живы 25.

Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников. После урегулирования ее судьбы десятки тысяч палестинцев начали возвращаться в Газу. Первые жители прибыли в город утром 27 января после того, как в 7:00 по местному времени открылся первый контрольно-пропускной пункт в центральной части Газы. Еще один контрольно-пропускной пункт открылся в 9:00.

Ранее в «Исламском джихаде» (организация запрещена в России) анонсировали освобождение нескольких израильских заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами