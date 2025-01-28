В Берлине началась акция в поддержку израильских заложников

В берлинском районе Митте установлены 98 пустых стульев с фотографиями заложников, похищенных боевиками ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Акция в поддержку израильских заложников будет длиться до 21 февраля. Рядом со стульями, на которые приклеены фотографии остающихся вдали от дома людей, установлены песочные часы и желтое фортепиано (желтый — цвет, который использовался для тканевых нашивок в форме звезды Давида, которые в нацистской Германии были обязаны носить евреи). Фортепиано, по замыслам организаторов акции, должно напоминать о том, что палестинцы из ХАМАС похитили 23-летнего израильского пианиста, а песочные часы — о том, что время на спасение заложников истекает.

На инструменте, установленном на площади, регулярно будут играть артисты со всего мира. Среди организаторов акции — родные похищенных людей.

До этого стало известно, что из 33 остававшихся в плену ХАМАС заложников живы 25.

Группировка до 31 января намерена передать израильской стороне Арбель Иегуду и двух других заложников. После урегулирования ее судьбы десятки тысяч палестинцев начали возвращаться в Газу. Первые жители прибыли в город утром 27 января после того, как в 7:00 по местному времени открылся первый контрольно-пропускной пункт в центральной части Газы. Еще один контрольно-пропускной пункт открылся в 9:00.

Ранее в «Исламском джихаде» (организация запрещена в России) анонсировали освобождение нескольких израильских заложников.