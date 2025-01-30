В ГД связали данные об обсуждении убийства Путина с актом терроризма

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в конгресс США и ООН обращение ГД в связи с данными об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном организации убийства президента РФ Владимира Путина. Обращение опубликовано на сайте Госдумы.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента РФ может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что обсуждение убийства главы государства является преступлением и несет угрозу мировой безопасности.

До этого Володин заявлял, что предполагаемое участие Байдена и Блинкена в обсуждении покушения на Путина «свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов». При этом законодатель обратил внимание, что США позиционируют себя как образцовую демократическую страну.

28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США пыталась устранить российского лидера путем покушения. По его словам, активную роль в обсуждении нападения также сыграл Блинкен.

Ранее в РФ потребовали от США провести расследование в связи с данными о подготовке покушения на Путина.