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Володин объяснил проблемы России предательством и расколом

Володин: РФ нельзя взять извне, проблемы возникали из-за предательства и раскола
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россию нельзя победить извне, проблемы в стране всегда возникали из-за и раскола и предательства. Об этом в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Когда к нам приходил враг, мы все сплачивались. У нас все проблемы от предательства, от раскола. Одним словом, когда дьявол искушает, и мы подвергаемся этому искушению», — сказал он.

По словам Володина, все политические фракции Государственной думы, несмотря на разные программы, объединены верой в страну, любовью к ней и желанием сделать жизнь граждан лучше, а страну сильнее. Володин отметил, что существует три категории граждан: прихожане, прохожане и захожане. Он считает важным, чтобы было как можно больше прихожан, и чтобы «как можно больше людей верили».

«Но это будет, если мы сами с вами будем верить и делать всё, чтобы своим примером показывать, как должно быть», — подчеркнул Володин.

Накануне Володин заявил, что предполагаемое участие бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и бывшего госсекретаря страны Энтони Блинкена в обсуждении покушения на президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что американское руководство состоит из бандитов.

Ранее в РФ потребовали от США провести расследование в связи с данными о подготовке покушения на Путина.

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