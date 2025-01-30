Шольц раскритиковал решение бундестага принять план по миграции

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «плохим знаком» для страны принятие в бундестаге резолюции по ужесточению миграционной политики. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X.

«Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны», — написал канцлер.

Шольц добавил, что ему понадобится время, чтобы понять произошедшее.

26 января фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выразила намерение вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике.

Согласно резолюции, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Шольц заявлял, что право на получение убежища — это неотделимая часть правовой системы Германии, которую нельзя ставить под сомнение

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.