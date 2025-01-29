Шольц высказался о праве на убежище после нападения мигранта в Ашаффенбурге

Шольц: право приезжих на убежище нельзя ставить под сомнение

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что право на получение убежища — это неотделимая часть правовой системы Германии, которую нельзя ставить под сомнение. Его цитирует ТАСС.

«Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой системы и нашей системы ценностей. Мы не должны ставить это под сомнение», — сказал глава немецкого правительства, комментируя ситуацию с мигрантами в стране после нападения иностранца на людей в Ашаффенбурге.

Он также напомнил, что введение права на убежище тесно связано с «ужасами нацистского правления» и является ответом на политику стран, не пускавших на свою территорию евреев.

26 января фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выразила намерение вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике.

Согласно резолюции, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.