Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц высказался о праве на убежище после нападения мигранта в Ашаффенбурге

Шольц: право приезжих на убежище нельзя ставить под сомнение
close
Annegret Hilse/Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что право на получение убежища — это неотделимая часть правовой системы Германии, которую нельзя ставить под сомнение. Его цитирует ТАСС.

«Право на убежище является неотъемлемой частью нашей правовой системы и нашей системы ценностей. Мы не должны ставить это под сомнение», — сказал глава немецкого правительства, комментируя ситуацию с мигрантами в стране после нападения иностранца на людей в Ашаффенбурге.

Он также напомнил, что введение права на убежище тесно связано с «ужасами нацистского правления» и является ответом на политику стран, не пускавших на свою территорию евреев.

26 января фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выразила намерение вынести на голосование бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике.

Согласно резолюции, Германия столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве аргумента приводится инцидент с нападением афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека.

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами