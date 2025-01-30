Кличко заявил, что на власти Киева давят силовики

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на власти города давят украинские силовики. Политика цитирует телеканал «Киев 24».

«Продолжается волна давления правоохранителей на местную власть. В последнее время оно усилилось. Манипуляции, брехня, нарушение законных процедур, уголовные дела по надуманных основаниям», — высказался градоначальник.

По его словам, власти Киева пытаются дискредитировать, чтобы парализовать систему жизнеобеспечения населенного пункта. С этой целью на коммунальных предприятиях проводят обыски, считает мэр.

Кличко отметил, что только в прошлом году в органах городского управления прошло более 200 обысков.

29 января Кличко записал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новое руководство военной администрации города в попытке узурпации власти.

По словам чиновника, люди из окружения главы государства продолжают заниматься политическими интригами. Эти процессы уже приобрели критический характер и, в том числе, выражаются в попытке «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в Киеве.

Новый руководитель Киевской военно-гражданской администрации Тимур Ткаченко в ответ на претензии Кличко заявил, что градоначальник ничего не делает для ликвидации последствий обстрелов.

Ранее на Украине повторно арестовали генерала за потерю части Харьковской области.