Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кличко заявил, что на власти Киева давят силовики

Кличко: давление правоохранителей на власти Киева усиливается
close
Gleb Garanich/Reuters

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на власти города давят украинские силовики. Политика цитирует телеканал «Киев 24».

«Продолжается волна давления правоохранителей на местную власть. В последнее время оно усилилось. Манипуляции, брехня, нарушение законных процедур, уголовные дела по надуманных основаниям», — высказался градоначальник.

По его словам, власти Киева пытаются дискредитировать, чтобы парализовать систему жизнеобеспечения населенного пункта. С этой целью на коммунальных предприятиях проводят обыски, считает мэр.

Кличко отметил, что только в прошлом году в органах городского управления прошло более 200 обысков.

29 января Кличко записал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новое руководство военной администрации города в попытке узурпации власти.

По словам чиновника, люди из окружения главы государства продолжают заниматься политическими интригами. Эти процессы уже приобрели критический характер и, в том числе, выражаются в попытке «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в Киеве.

Новый руководитель Киевской военно-гражданской администрации Тимур Ткаченко в ответ на претензии Кличко заявил, что градоначальник ничего не делает для ликвидации последствий обстрелов.

Ранее на Украине повторно арестовали генерала за потерю части Харьковской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами