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«Политическое шоу»: глава военной администрации Киева ответил на претензии Кличко

Глава Киевской ВГА Ткаченко обвинил Кличко в бездействии
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Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый руководитель Киевской военно-гражданской администрации Тимур Ткаченко в ответ на претензии мэра Киева Виталия Кличко заявил, что градоначальник ничего не делает для ликвидации последствий обстрелов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам главы КВГА, накануне он встретился с Кличко и обсудил ряд вопросов.

«Но что увидел в ответ — не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения. Поэтому военная администрация будет делать все, что не может сделать мэрия. И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, которые работают очень много лет в городской власти», — заявил Ткаченко.

29 января Кличко записал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новое руководство военной администрации города в попытке узурпации власти.

По словам чиновника, люди из окружения главы государства продолжают заниматься политическими интригами. Эти процессы уже приобрели критический характер и, в том числе, выражаются в попытке «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в Киеве.

Ранее в доме Кличко в Киеве накрыли бордель.

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