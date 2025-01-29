Кличко пожаловался на нового главу военной администрации Киева Ткаченко

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новое руководство военной администрации города в попытке узурпации власти. Ролик появился в его личном Telegram-канале.

По словам чиновника, люди из окружения главы государства продолжают заниматься политическими интригами. Эти процессы уже приобрели критический характер и, в том числе, выражаются в попытке «разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление» в Киеве.

«Новый начальник КМВА (Киевской городской военной администрации — «Газета.Ru»), без военного образования и опыта, <...> блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов», — пояснил Кличко.

Речь идет о вопросах, касающихся восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры. Как отметил мэр украинской столицы, из-за этого в Киеве наблюдается дестабилизация системы управления городом.

Также чиновник обвинил нынешнего начальника КМВА в желании «перебрать полномочия» мэра и Киевского городского совета.

«Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти», — добавил Кличко.

В декабре 2024 года Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве КМВА. Возглавлявший военную администрацию Сергей Попко был отправлен в отставку, а на его место президент назначил Тимура Ткаченко. До этого он занимал должность заместителя министра развития общин и территорий Украины.

Ранее украинский депутат назвал Кличко возможным кандидатом на пост главы государства.