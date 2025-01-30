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Главный священник СВО: американцы готовят на Украине «воинов-зверей»

Протоиерей Василенков: инструкторы США готовят на Украине «воинов-зверей»
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Американские военные специалисты готовят на Украине «воинов-зверей», которые способны лишать человека жизни на уровне рефлексов. Об этом заявил главный военный священник на СВО, протоиерей Димитрий Василенков, передает РИА Новости.

Как сообщил главный военный священник в зоне СВО, недавно один из наиболее известных военных психологов США Дэйв Гроссман заявлял, что Западу удалось подготовить безжалостных воинов.

«Это не какие-то эксцессы – это твердая целенаправленная политика воспитания воинов-зверей. Как нам их остановить – стать такими же зверями, как они?», - отметил он.

По словам протоиерея, такой подход отражает собой неоязыческую идеологию.

До этого посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение готовили западные спецслужбы.

Ранее сообщалось, что элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт.

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