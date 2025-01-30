Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне уголовного дела против министра обороны страны Рустема Умерова возложит ответственность на последнего за коррупцию в ведомстве и обвинит его в провале военных операций. Так описал будущее главы МО Украины глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский возложит на Умерова ответственность не только за миллиардные хищения, но и обвинит в провале военных операций, то есть сделает его козлом отпущения», — подчеркнул он.

29 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении Умерова.

Заявление против министра подал «Центр противодействия коррупции» после увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой. Украинские журналисты отмечали, что агентство оборонных закупок лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демократической партии США. Увольнение главы агентства связывают с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

Ранее на Западе отреагировали на возбуждение уголовного дела против главы МО Украины.