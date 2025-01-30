Мир оказался на грани катастрофы из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет консервативное издание American Thinker.

По словам автора материала, Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от РФ.

«Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой... страны», — пишет автор.

До этого обозреватель издания American Thinker Майлз Кэттермол в своей статье заявил, что сегодня в Европе нет более коррумпированной страны, чем Украина. Журналист добавил, что большинство украинских министров в настоящее время являются чьими-то протеже, а реальная власть сосредоточена в руках «нескольких персонажей, которые влияют на принятие решений и получают финансовое вознаграждение».

Ранее было названо имя фаворита на возможных президентских выборах на Украине.