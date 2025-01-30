Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

AT: мир оказался на грани катастрофы из-за действий Зеленского

American Thinker: мир оказался на грани катастрофы из-за действий Зеленского
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Мир оказался на грани катастрофы из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет консервативное издание American Thinker.

По словам автора материала, Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от РФ.

«Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой... страны», — пишет автор.

До этого обозреватель издания American Thinker Майлз Кэттермол в своей статье заявил, что сегодня в Европе нет более коррумпированной страны, чем Украина. Журналист добавил, что большинство украинских министров в настоящее время являются чьими-то протеже, а реальная власть сосредоточена в руках «нескольких персонажей, которые влияют на принятие решений и получают финансовое вознаграждение».

Ранее было названо имя фаворита на возможных президентских выборах на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами