American Thinker: в Европе сейчас нет более коррумпированной страны, чем Украина

Обозреватель издания American Thinker Майлз Кэттермол в своей статье охарактеризовал Украину одной фразой.

По его мнению, сегодня в Европе нет более коррумпированной страны, чем Украина. Обозреватель уточнил, что большинство украинских министров в настоящее время являются чьими-то протеже, а реальная власть сосредоточена в руках «нескольких персонажей, которые влияют на принятие решений и получают финансовое вознаграждение».

«В украинском правительстве есть люди, которые все еще пытаются нажиться на существенном дефиците бюджета», — отметил Кэттермол.

До этого экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен заявил, что Украина — это государство с безграничной коррупцией, которое не имеет демократических структур.

Лафонтен подчеркнул, что необходимо достаточно много времени, чтобы Украина стала независимым и самостоятельным государством.

Ранее Рогов заявил, что Зеленский начал зачистку документов по военным расходам.