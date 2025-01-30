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В Госдуме напомнили США о санкциях после авиакатастрофы в Вашингтоне

Депутат Чепа призвал США пересмотреть санкции после авиакатастрофы в Вашингтоне
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне и призвал Соединенные Штаты задуматься о пересмотре санкций на фоне трагедии. Его слова приводит «Лента.ру».

По его словам, о подобных происшествиях можно говорить «только с сожалением». Депутат выразил надежду, что таких случаев будет все меньше.

«Хотелось бы отметить, что те санкции, которые выставлены против нашей страны и только против нашей страны, в том числе против авиационной техники, вольно или невольно могут приводить к увеличению рисков аварийности. Здесь всем странам надо задуматься. Это лишний повод задуматься на эту тему», — заключил он.

В ночь на 30 января в Вашингтоне самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана. Лайнер раскололся на две части и упал в реку. По последним данным, из воды достали уже 19 тел. На борту находились, в том числе, российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их судьба неизвестна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал авиакатастрофу в США плохой новостью для Зеленского.

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