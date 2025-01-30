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Политолог назвал авиакатастрофу в США плохой новостью для Зеленского

Политолог Марков счел авиакатастрофу в США плохой новостью для Зеленского
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Heiko Becker/Reuters

Авиакатастрофа в Вашингтоне стала плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку Соединенным Штатам станет еще более очевидно, что деньги тратить нужно на внутренние проблемы, а не на Киев. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков.

«Эта катастрофа показывает, что США должны тратить деньги на наведение порядка в армии США, а не на военные авантюры в дальних странах. А главная такая авантюра — на Украине», — написал эксперт.

В ночь на 30 января в Вашингтоне самолет с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана. Лайнер раскололся на две части и упал в реку. По последним данным, из воды достали уже 19 тел. На борту находились, в том числе, российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, их судьба неизвестна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский аналитик раскрыл, о чем не может думать Зеленский.

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