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Мединский заявил, что либерал и патриот не взаимоисключающие понятия

Мединский: симпатия к западным ценностям не мешает человеку быть патриотом
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что либеральные политические взгляды и патриотизм не являются взаимоисключающими понятиями. Его слова приводит РБК.

«Человек, который симпатизирует западным либеральным ценностям, и патриот — это совершенно не взаимоисключающие понятия, абсолютно», — сказал он.

По его словам, патриотом может быть и западник, и славянофил, и коммунист, и либерал.

«Нюансы политических взглядов и ценности никак не исключают того, что вы можете быть патриотом», — отметил Мединский.

Также Мединский заявил, что современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления. По его словам, идеал — «умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины».

27 января в Москве прошла презентация нового учебника «Военная история России» под редакцией Мединского. Пособие состоит из трех томов. По словам Мединского, книга предназначена для учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, а также воспитанников кадетских классов.

Ранее Мединский заявил, что имя Пугачевой используют в политических целях.

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