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Политолог рассказал об эффекте размещения «Орешника» в Белоруссии

Политолог Кедми: один «Орешник» в Белоруссии навсегда успокоит Польшу
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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Один размещенный на территории Белоруссии новейший российский ракетный комплекс «Орешник» может навсегда заставить успокоиться Польшу. Об этом в интервью БелТА заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

По его словам, Минску достаточно получить лишь одну систему «Орешник», чтобы навсегда успокоить Варшаву вместе с ее сообщниками.

Кедми подчеркнул, что у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, всячески нагнетающей обстановку.

Политолог отметил, что у Варшавы только одна проблема — где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое поляки пытаются обнаружить в Белоруссии.

26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике российских комплексов «Орешник» станет ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.

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