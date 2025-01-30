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Британский аналитик раскрыл, о чем не может думать Зеленский

Аналитик Меркурис: Зеленский подсознательно не может думать об отступлении ВСУ
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подсознательно не может воспринимать тему возможного отступления ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, речь идет о «глубоко укоренившимся психологическом состоянии», при котором Зеленский «не может выносить отступления». Меркурис считает, что такая психологическая реакция может быть связана с отсутствием у украинского лидера военного образования, в связи с чем у него выработался «дилетантский» подход к соответствующим вопросам.

«Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — сказал Меркурис.

Меркурис также заявлял, что власти Украины хотят снизить призывной возраст из-за невозможности восполнять потери в рядах ВСУ. Меркурис также отметил, что проблемы в рядах украинской армии становятся непосильными для действующей власти. По его словам, оставшаяся пехота истощилась, а сама республика находится на грани своего существования.

Ранее Зеленскому дали совет по конфликту на Украине и членству в НАТО.

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