В Польше ждут провокаций на границе с Белоруссией «под диктовку Кремля»

Министерство обороны Польши ожидает роста количества провокаций на границе с Белоруссией на фоне стартующей избирательной кампании по выборам президента страны. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Он утверждает, что Минск якобы под диктовку Кремля уже несколько лет использует мигрантов для давления на границу ЕС. По его словам, даже нынешнее уменьшение миграционного давления является частью более широкой провокации с целью усыпить бдительность польских служб и вмешиваться во внутренние политические процессы в Польше.

«Я ожидаю увеличения этих провокаций в течение президентской кампании в последующие месяцы. Я не сомневаюсь», — указал Залевский.

До этого сообщалось, что Польша продолжает строить защитные сооружения на границе с Белоруссией. Около 13 тысяч пограничников и солдат охраняют около 400 километров границы, которая стала буферной зоной с момента начала Россией военной операции на Украине. Аналогичные укрепления расположены на северной границе республики с Калининградом.

Ранее Лукашенко раскрыл, когда Запад планирует «зайти» в Белоруссию.