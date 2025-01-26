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Лукашенко рассказал, когда Запад планирует «зайти» в Белоруссию

Лукашенко: Запад планирует «зайти» в Белоруссию к 2030 году
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад в лице оппозиции при поддержке сил НАТО планирует «зайти» в страну к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Если момент созреет — недовольство людей и прочее, они готовы. Это их тактика. И стратегически они готовятся к 2030 году», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он видел документы, согласно которым на Западе планируют «зайти, людей напугать и подтянуть войска НАТО». Он также заявил, что войска для вторжения в Белоруссию уже готовятся и заранее размещены в Литве и Польше.

При этом, по прогнозам Лукашенко, мирных или других протестов оппозиции по итогам президентских выборов в стране в Минске не ждут.

До этого белорусский президент отмечал, что оппозицией являются те, кто находится в стране.

При этом политолог Артем Агафонов подчеркивал, что реальная оппозиция не принимает участия в выборах в Белоруссии, поэтому у действующего лидера нет конкурентов.

Ранее Лукашенко заявил, что президентство — не женская работа.

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