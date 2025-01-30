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Трампа призвали не выполнять просьбу Зеленского об отправке военных на Украину

AC: Трамп должен категорически отказать Зеленскому в отправке военных на Украину
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Shannon Stapleton/Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует категорически отказать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в отправке американских военнослужащих в зону конфликта. Об этом пишет журнал The American Conservative (AC).

«Необходимо, чтобы Трамп вместе со своими главными советниками по международной политике в ответ [на просьбу Зеленского] сказали не просто «нет», а «черта с два»!» — отметил автор статьи.

По его словам, в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Швейцарии президент Украины вел себя так, будто американский лидер является его подчиненным. В том числе об этом свидетельствуют попытки Зеленского предъявить Трампу какие-то требования и условия, уточнил обозреватель.

22 января украинский лидер, находясь в Швейцарии с официальным визитом, дал интервью для информационного агентства Bloomberg. Тогда он обратился к президенту США с просьбой отправить американские миротворческие силы на Украину.

Зеленский выразил уверенность, что европейские страны «не станут рисковать» и отправлять своих военных в зону конфликта без аналогичных действий со стороны Вашингтона. Как сказал глава государства, Европа не обладает достаточным количеством солдат для «сдерживания» РФ.

Ранее план Трампа по урегулированию украинского кризиса сочли «обреченным на провал».

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