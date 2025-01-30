Глава Евросовета поддержал Данию на фоне угроз Трампа Гренландии

Глава Европейского совета Антониу Кошта назвал территориальную целостность Дании «существенным вопросом» для Евросоюза и заверил страну в поддержке политического объединения на фоне угроз президента США Дональда Трамп присоединить Гренландию. Его слова приводит Euronews.

Он заверил, что ЕС оказывает «полную поддержку» Дании на фоне угрозы Дональда Трампа взять под контроль Гренландию и готов защищать принципы национального суверенитета и территориальной целостности. По его словам, по той же причине Европа поддерживает Украину.

«Мы не должны прекращать защищать эти принципы, когда на кону стоит территориальная целостность государства-члена Европейского Союза. Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, как вы можете себе представить, очевидно, существенный вопрос для нас», - подчеркнул он.

Накануне депутат Европейского парламента (ЕП) Мортен Локкегор призвал Гренландию рассмотреть возможность вступить в Евросоюз на фоне угроз Дональда Трампа присоединить остров к США. Он считает, что членство в Евросоюзе обеспечит Гренландии «защиту» как в экономическом, так и политическом плане. Локкегор утверждает, что Гренландия является кандидатом на членство в ЕС с сильной демократией и системой социального обеспечения.

Ранее премьер Дании порадовалась нежеланию гренландцев присоединяться к США.