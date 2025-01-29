В Европарламенте придумали, как защитить Гренландию от Трампа

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мортен Локкегор призвал Гренландию рассмотреть возможность вступить в Евросоюз на фоне угроз Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом пишет Politico.

«Мы живем в мире, где независимо от того, насколько вы хотите быть независимыми, вы должны быть членом альянсов. И по моему мнению, ЕС – это лучший альянс, в который вы можете вступить. Это касается и Дании, и Гренландии», — сказал Локкегор.

Он считает, что членство в Евросоюзе обеспечит Гренландии «защиту» как в экономическом, так и политическом плане. Локкегор утверждает, что Гренландия является кандидатом на членство в ЕС с сильной демократией и системой социального обеспечения.

Также по словам Локкегора, выгодой от «бряцания саблями» со стороны Трампа стало то, что Гренландия может «возобновить дискуссию о том, рассматривает ли она более тесные отношения с Европой», включая «новое понимание общего будущего».

Гренландия первоначально присоединилась к Европейскому сообществу (предшественнику ЕС) вместе с Данией в 1973 году, но официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство ее граждан являются датчанами и, следовательно, все еще гражданами ЕС.

Ранее премьер Дании порадовалась нежеланию гренландцев присоединяться к США.