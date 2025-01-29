Премьер Дании порадовалась нежеланию гренландцев присоединяться к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен порадовалась нежеланию гренландцев присоединяться к США после публикации результатов опроса, согласно которому подавляющее большинство жителей острова не хотят быть частью Соединенных Штатов. Об этом пишет Politico.

«Я счастлива, если этот опрос является выражением того, что многие гренландцы смогут увидеть продолжение тесного сотрудничества с Данией», — сказала Фредериксен, комментируя результаты опроса.

Исследование, проведенное агентством Verian по запросу датской газеты Berlingske и издания Sermitsiaq, показало, что подавляющее большинство жителей Гренландии (85%) выступили против присоединения острова к США.

Согласно результатам проведенного опроса, лишь 6% высказались за вхождение Гренландии в состав США. При этом 9% респондентов затруднились с ответом.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме дали совет Трампу, как «прославиться в веках»