Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что 70% учеников восьмых классов в США плохо читают

Трамп: около 70% американских восьмиклассников плохо читают и считают
close
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Большинство американских восьмиклассников плохо читают и считают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Семьдесят процентов учеников восьмых классов показали низкие результаты по чтению, 72% — по математике», — отмечается в исполнительном указе американского лидера.

По словам Трампа, недостаточно эффективная система образования подрывает конкурентоспособность США.

Он отметил, что в районах с хорошими школами растет стоимость недвижимости, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства. Это вынуждает многие семьи переезжать ради будущего своих детей.

Трамп призвал создать программы в рамках «образовательной свободы». Он добавил, что государство окажет помощь в расширении выбора образования малоимущим семьям и семьям военных.

До этого газета The Hill писала, что Трампу достанется от экс-президента США Джо Байдена «невероятный беспорядок» в делах внутри страны. Речь идет о $36 триллионах федерального долга, инфляции, низких запасах оружия, убыточных предприятиях и системе образования, которая «не в состоянии научить молодежь читать и писать». В статье отмечается, что если бы Байден «был порядочным парнем и патриотом», он бы использовал оставшиеся недели своего президентства, чтобы исправить некоторые из созданных им катастроф.

Ранее Трамп обвинил «радикальных левых маньяков» в захвате системы образования США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами