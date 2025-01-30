Трамп заявил, что 70% учеников восьмых классов в США плохо читают

Большинство американских восьмиклассников плохо читают и считают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Семьдесят процентов учеников восьмых классов показали низкие результаты по чтению, 72% — по математике», — отмечается в исполнительном указе американского лидера.

По словам Трампа, недостаточно эффективная система образования подрывает конкурентоспособность США.

Он отметил, что в районах с хорошими школами растет стоимость недвижимости, поскольку в государственные школы приписывают по месту жительства. Это вынуждает многие семьи переезжать ради будущего своих детей.

Трамп призвал создать программы в рамках «образовательной свободы». Он добавил, что государство окажет помощь в расширении выбора образования малоимущим семьям и семьям военных.

До этого газета The Hill писала, что Трампу достанется от экс-президента США Джо Байдена «невероятный беспорядок» в делах внутри страны. Речь идет о $36 триллионах федерального долга, инфляции, низких запасах оружия, убыточных предприятиях и системе образования, которая «не в состоянии научить молодежь читать и писать». В статье отмечается, что если бы Байден «был порядочным парнем и патриотом», он бы использовал оставшиеся недели своего президентства, чтобы исправить некоторые из созданных им катастроф.

Ранее Трамп обвинил «радикальных левых маньяков» в захвате системы образования США.