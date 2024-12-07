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В США раскрыли, какую «кошмарную задачу» Байден оставляет Трампу

The Hill: Байден оставляет Трампу невероятный беспорядок, уходя с должности

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Kevin Lamarque/Reuters

Действующий президент США Джо Байден оставляет Дональду Трампу «невероятный беспорядок» в делах как внутри страны, так и на мировой арене. Об этом пишет газета The Hill.

Речь идет о $36 триллионах федерального долга, инфляции, низких запасах оружия, убыточных предприятиях и системе образования, которая «не в состоянии научить молодежь читать и писать».

«Байден также оставляет Трампу кошмарную задачу вывести США из войны на Украине с Россией и — в очередной раз — восстановить устойчивый баланс сил на Ближнем Востоке», — пишет The Hill.

По мнению автора, если бы Джо Байден «был порядочным парнем и патриотом», он бы использовал оставшиеся недели своего президентства, чтобы исправить некоторые из созданных им катастроф. Вместо этого он делает прямо противоположное, говорится в тексте.

До этого стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе. По их информации, Трамп позвонил Байдену, чтобы пожелать ему счастливого Дня благодарения, который отмечался в Штатах 28 ноября.

Ранее американцы поделились мнением, кто побеждает в конфликте на Украине.

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