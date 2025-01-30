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Названа сумма компенсации Трампу за блокировку его аккаунтов в соцсетях Meta

WSJ: Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заключили 29 января соглашение по делу о блокировке страниц республиканца в соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после штурма Капитолия 6 января 2021 года. По условиям сделки компания выплатит Трампу $25 млн в качестве компенсации, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, соглашение о прекращении дела предполагает, что Meta направит $22 млн в фонд президентской библиотеки, а остальные средства пойдут на погашение судебных издержек. Стороны условились, что корпорация не будет публично признавать свою вину, отмечает издание.

Речь идет об иске от 2021 года, который Трамп подал против Meta и ее гендиректора за блокировку своих аккаунтов после штурма Капитолия.

29 января газета Financial Times писала, что владелец Meta Марк Цукерберг изучает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить отношения с новым президентом США Дональдом Трампом. В публикации отмечается, что миллиардер хочет заполучить власть в тех областях, которые могут отразиться на ведении его бизнеса, включая сферу искусственного интеллекта.

До этого Цукерберг в разговоре с журналистом Джо Роганом заявил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19.

Ранее стало известно о встрече Трампа и Цукерберга.

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