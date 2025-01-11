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Стало известно о встрече Трампа и Цукерберга

Semafor: Цукерберг встретился с Трампом во Флориде
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AP/Global Look Press

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает портал Semafor.

«Генеральный директор Meta Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в пятницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали этой встречи не раскрываются.

До этого Цукерберг в разговоре с журналистом Джо Роганом заявил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19. 7 января Цукерберг сообщил, что корпорация ранее пыталась отвечать на требования властей и СМИ, которые хотели «все больше цензуры» в американском интернет-пространстве.

Ранее Пушков обвинил Цукерберга в переобувании.

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